Кабмин из-за дефицита топлва разрешил "Укрзализныце" закупать его из-за границы напрямую

Кабинет министров в связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке принял постановление об осуществлении их публичных закупок в условиях военного положения, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Предусматривается, что АО "Укрзализныця", выступая в качестве заказчика, осуществляет закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам", - проинформировал он.

По словам главы правительства, закупленные нефтепродукты будут направлены на "первоочередные нужды государства и увеличение государственного резерва".

Напомним, что с большим дефицитом топлива Украина столкнулась еще в конце апреля. Главными его причинами стали следствия войны с Россией: блокада ею украинских морских портов, прекращение поставок из самой РФ и Беларуси, а также уничтожение ракетными ударами единственного в стране действующего нефтеперерабатывающего завода - Кременчугского.

Первое время украинским торговцам топливом удавалось обеспечивать потребность страны за счет старых запасов, однако с учетом уничтожения российскими войсками украинских нефтебаз дефицит топлива, в том числе для населения, был неизбежен.

Кабмин в связи с этим 16 мая пошел на приостановление государственного регулирования цен на топливо, что привело к их заметному росту. Однако большинство экспертов и участников рынка сомневаются, что это поможет быстро преодолеть дефицит, поскольку он в первую очередь вызван логистическими проблемами.

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