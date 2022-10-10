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Киевский метрополитен возобновил работу
Во время массированных ракетных обстрелов метро в Киеве работало в режиме укрытия, при этом в 12:50 столичный метрополитен возобновил работу в обычном режиме.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.
Также возобновил работу пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".
"Призываю жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения! Без острой необходимости не езжайте сегодня в город. Также напомню, что подземные станции метро работают и как укрытие", — обратился глава города к киевлянам к гостям столицы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
10 октября воздушная тревога продолжалась в Киеве 5 часов 37 минут, "отбой" дали в 12:24. Все это время метро работало как укрытие.
Столица, как и ряд других городов и регионов Украины, попала под вражеский огонь. В результате обстрела в Шевченковском районе Киева погибли восемь человек.
Центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.
Источник фото: ua.depositphotos.com