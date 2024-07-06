Купить билет можно в день отправления: "Укрзализныця" увеличила перечень поездов с услугой срочного бронирования военными

АО "Укрзализныця" продолжает обеспечивать военнослужащих Сил обороны Украины местами в поездах при необходимости срочных поездок. С 8 июля военные смогут бронировать билеты для срочных поездок от 5 суток до отправления рейса до непосредственно дня отправления.

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Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Отмечается, что компания расширяет перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военнослужащих через сервис https://services.uz.gov.ua/military, что позволит УЗ гарантированно покрывать большую часть потребности в билетах для срочных командировок из прифронтовых регионов.

"А поскольку в приоритете у нас самое обеспечение срочных поездок военнослужащих, мы адаптируем "горизонт" бронирования билетов: с 8 июля оформить заявку можно будет в период от 5 суток до рейса – до непосредственно дня отправки", – подчеркивают в УЗ.

В компании отметили, что это позволит военным увидеть близких в очень короткий отпуск или решить срочные дела, и напомнили, что для плановых поездок с горизонтом планирования более 5 суток существует сервис мониторинга билетов с автовыкупом в приложении.

Сколько военнослужащих воспользовались бронированием билетов вне очереди

С момента запуска специального сервиса заказов билетов для военнослужащих, им воспользовалось более 30 000 украинских защитников и защитниц, а также члены их семей.

В связи с повышенным спросом на билеты в летний сезон компания напоминает о возможности бронирования мест через онлайн-сервис для военных. Эта услуга доступна для военнослужащих Сил обороны и членов семей раненых, перевозимых медицинскими поездами.

Бронирование возможно на ограниченный перечень курсирующих поездов из/в города, приближенные к зоне боевых действий. Заявку необходимо подать не позднее 6 часов до отправления поезда.