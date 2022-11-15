Метро в Киеве возобновляет движение в обычном режиме после 4-часовой воздушной тревоги

После ракетной атаки на Киев и 4-часовой воздушной тревоги 15 ноября поезда в столичном метрополитене возобновили движение в обычном режиме. Об этом мэр Виталий Кличко сообщил около 18:30.

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На некоторых станциях через четыре часа тревоги собралось много людей, поэтому высадку пассажиров возобновляют постепенно.

"Из-за скопления людей на станциях метро, работавших как укрытие, по красной линии поезда метро курсировали от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", однако высадка пассажиров дальше станция "Политехнический институт" не осуществлялась. Зеленая линия метро курсировала от станции "Сырец" до станции "Дружбы народов", а также от "Осокорков" до "Красного хутора", - резюмировал мэр.

Синяя линия метро курсирует в обычном режиме, метрополитен постепенно восстанавливает движение в обычном режиме.

Напомним, в результате ракетной атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября НЭК "Укрэнерго" вводит аварийные отключения в ряде областей Украины, в том числе и в Киеве. В столице без света предварительно по меньшей мере половина потребителей.

В других регионах ситуация тоже сложная. Около 80% Львова обесточены. В Волынской области власти призывают население запастись всем необходимым.

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