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Метрополитен в Киеве работает без ограничений. "Кольцевая электричка" продолжает движение, но не по графику - КГГА
Движение поездов на всех линиях киевского метрополитена возобновлено. "Кольцевая электричка" продолжает движение, но не по графику.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"Из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от ст. "Академгородок" до ст. "Арсенальная"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение по наземному участку приостановлено, соответственно станции "Лесная", "Черниговская" "Дарница" и "Левобережная" временно закрываются на вход.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время движение синей и зеленой линиями метрополитена возобновлено.
"Энергетики работают над решением вопроса. О возобновлении работы всех станций будет сообщено дополнительно", - отметили в КГГА.
В 9:00 в КГГА сообщили, что движение поездов на всех линиях метрополитена возобновлено.
Также заработали на вход станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная".
Также "Кольцевая электричка" продолжает движение, но не по графику.
Из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического пропадания напряжения накопился ряд задержек на всем кольце.
7301 +7 мин
- 7303 +4 мин
- 7406 +25 мин
- 7408 + 41 мин
- 7308 + 39 мин
- 7310 +9 мин
- 7410 +20 мин
- 7407+1 год. 11 мин
- 7307 +30 мин
- 7412 +32 мин
- 7312 +30 мин
- 7305 +40 мин
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7306+1 год. 11 мин
- 7405 +37 мин.
Об изменениях в работе "Киевской кольцевой электрички" можно узнать в телеграмм-канале Kyiv city express.
Отметим, 20 декабря в Киеве откроют две станции столичного метрополитена "Майдан Незалежности" и "Крещатик ". Будет свободен и переход между ними. Эти две станции были закрыты с самого начала широкомасштабного вторжения РФ.
Напомним, что в условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена в Киеве будет приостановлено – подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты.
На подземных станциях будут доступны интернет-связь, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.