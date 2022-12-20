Метрополитен в Киеве работает без ограничений. "Кольцевая электричка" продолжает движение, но не по графику - КГГА

Движение поездов на всех линиях киевского метрополитена возобновлено. "Кольцевая электричка" продолжает движение, но не по графику.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от ст. "Академгородок" до ст. "Арсенальная"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по наземному участку приостановлено, соответственно станции "Лесная", "Черниговская" "Дарница" и "Левобережная" временно закрываются на вход.

В то же время движение синей и зеленой линиями метрополитена возобновлено.

"Энергетики работают над решением вопроса. О возобновлении работы всех станций будет сообщено дополнительно", - отметили в КГГА.

В 9:00 в КГГА сообщили, что движение поездов на всех линиях метрополитена возобновлено.

Также заработали на вход станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная".

Также "Кольцевая электричка" продолжает движение, но не по графику.

Из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического пропадания напряжения накопился ряд задержек на всем кольце.

7301 +7 мин

7303 +4 мин

7406 +25 мин

7408 + 41 мин

7308 + 39 мин

7310 +9 мин

7410 +20 мин

7407+1 год. 11 мин

7307 +30 мин

7412 +32 мин

7312 +30 мин

7305 +40 мин

7306+1 год. 11 мин



7405 +37 мин.

Об изменениях в работе "Киевской кольцевой электрички" можно узнать в телеграмм-канале Kyiv city express.

Отметим, 20 декабря в Киеве откроют две станции столичного метрополитена "Майдан Незалежности" и "Крещатик ". Будет свободен и переход между ними. Эти две станции были закрыты с самого начала широкомасштабного вторжения РФ.

Напомним, что в условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена в Киеве будет приостановлено – подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты.

На подземных станциях будут доступны интернет-связь, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.