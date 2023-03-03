Министерству инфраструктуры предлагают отменить или осовременить треть разрешений в транспортной сфере

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции, которую возглавляют министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, предлагает правительству отменить или осовременить почти треть инструментов госрегулирования в транспортной сфере. Об этом сообщает Минэкономики.

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Группа проанализировала более 150 инструментов, которые находятся в компетенции Мининфраструктуры и подчиненных ему органов центральной власти.

В Минэкономики отметили, что это сложные сферы, ведь значительная часть инструментов предусмотрена международным правом и соглашениями. Речь идет о безопасности судоходства, воздушного сообщения и других важных направлениях.

"Тем не менее упрощение и оптимизация возможны и в данных сферах, и мы предложили такие шаги", - отметила Свириденко.

В частности, из проанализированных действующих инструментов 75% относятся к авиационной отрасли и судоходству, а 16% – к безопасности на транспорте.

Напомним, что в январе Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности.

Группа сформировала, в частности, предложения по отмене или оптимизации инструментов госрегулирования из сферы компетенции Минэкономики. Позже в ведомстве сообщили, что готовы отменить 47% лицензий и разрешений, регулирующих хозяйственную деятельность.