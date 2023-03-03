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Министерству инфраструктуры предлагают отменить или осовременить треть разрешений в транспортной сфере
Межведомственная рабочая группа по дерегуляции, которую возглавляют министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, предлагает правительству отменить или осовременить почти треть инструментов госрегулирования в транспортной сфере. Об этом сообщает Минэкономики.
Группа проанализировала более 150 инструментов, которые находятся в компетенции Мининфраструктуры и подчиненных ему органов центральной власти.
В Минэкономики отметили, что это сложные сферы, ведь значительная часть инструментов предусмотрена международным правом и соглашениями. Речь идет о безопасности судоходства, воздушного сообщения и других важных направлениях.
"Тем не менее упрощение и оптимизация возможны и в данных сферах, и мы предложили такие шаги", - отметила Свириденко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, из проанализированных действующих инструментов 75% относятся к авиационной отрасли и судоходству, а 16% – к безопасности на транспорте.
Напомним, что в январе Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности.
Группа сформировала, в частности, предложения по отмене или оптимизации инструментов госрегулирования из сферы компетенции Минэкономики. Позже в ведомстве сообщили, что готовы отменить 47% лицензий и разрешений, регулирующих хозяйственную деятельность.