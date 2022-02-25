Молдова прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила временно приостановить движение поездов из Кишинева в Одессу.

Об этом сегодня заявили в "Укрзализныце", сообщает "Центр транспортных стратегий".

По информации издания, курсирование поезда Одесса – Кишинев – Одесса прекращено с сегодняшнего дня.

Напомним, курсирование этого поезда было возобновлено 28 августа 2021 года.

До пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 пассажиропоток между Украиной и Молдовой превышал 90 тысяч пассажиров.

18 марта 2020 года сообщение между двумя странами прекратилось из-за карантинных ограничений.