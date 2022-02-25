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Молдова прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила временно приостановить движение поездов из Кишинева в Одессу.
Об этом сегодня заявили в "Укрзализныце", сообщает "Центр транспортных стратегий".
По информации издания, курсирование поезда Одесса – Кишинев – Одесса прекращено с сегодняшнего дня.
Напомним, курсирование этого поезда было возобновлено 28 августа 2021 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
До пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 пассажиропоток между Украиной и Молдовой превышал 90 тысяч пассажиров.
18 марта 2020 года сообщение между двумя странами прекратилось из-за карантинных ограничений.