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Категория
Транспорт
Дата публикации

Молдова прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу

Молдова прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу
Фото: Первый одесский портал

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила временно приостановить движение поездов из Кишинева в Одессу.

Об этом сегодня заявили в "Укрзализныце", сообщает "Центр транспортных стратегий".

По информации издания, курсирование поезда Одесса – Кишинев – Одесса прекращено с сегодняшнего дня.

Напомним, курсирование этого поезда было возобновлено 28 августа 2021 года.

До пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 пассажиропоток между Украиной и Молдовой превышал 90 тысяч пассажиров.

18 марта 2020 года сообщение между двумя странами прекратилось из-за карантинных ограничений.

Автор:
Дмитрий Нарожный