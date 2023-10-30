На границе с Молдовой временно приостановит работу один из пунктов пропуска: в чем причина

Во вторник, 31 октября, пункт пропуска "Мамалига-Крива" на украинско-молдавской границе временно приостановит свою работу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Пункт пропуска "Мамалыга-Крива" 31 октября с 07:00 до 09:00 временно приостановит работу", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Госпогранслужбе, молдавские коллеги информируют, что в пункте пропуска будут модернизироваться электрооборудование.

В ведомстве напоминают, что ближайшие пункты пропуска для пересечения – "Кельменцы-Ларга" и "Россошаны-Бричаны".

Водителей просят учесть данную информацию при планировании своих поездок.

Напомним, Украина инициирует создание "зеленого коридора" между автомобильными пунктами пропуска "Рени – Джюрджюлешты – Галац" на границе с Молдовой и Румынией.