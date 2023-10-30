- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
На границе с Молдовой временно приостановит работу один из пунктов пропуска: в чем причина
Во вторник, 31 октября, пункт пропуска "Мамалига-Крива" на украинско-молдавской границе временно приостановит свою работу.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
"Пункт пропуска "Мамалыга-Крива" 31 октября с 07:00 до 09:00 временно приостановит работу", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Госпогранслужбе, молдавские коллеги информируют, что в пункте пропуска будут модернизироваться электрооборудование.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ведомстве напоминают, что ближайшие пункты пропуска для пересечения – "Кельменцы-Ларга" и "Россошаны-Бричаны".
Водителей просят учесть данную информацию при планировании своих поездок.
Напомним, Украина инициирует создание "зеленого коридора" между автомобильными пунктами пропуска "Рени – Джюрджюлешты – Галац" на границе с Молдовой и Румынией.