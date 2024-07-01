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На границе с Польшей восстановлен пропуск украинских грузовиков
Польская сторона урегулировала вопрос пересечения границы грузовиками. Таможенная и пограничная службы Польши не потребуют никаких разрешений на двусторонние перевозки.
Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
Таким образом, все украинские транспортные средства, выполняющие двусторонние перевозки, согласно "транспортному безвизу", могут беспрепятственно пересекать границу.
По словам Деркача, движение уже начинается на пунктах пропуска "Шегини - Медика", "Нижанковичи - Мальховице", "Угринов - Долгобычев", "Краковец - Корчёва". В ближайшее время пропуск грузовиков начнется в других пунктах.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Замминистра поблагодарил коллег из Министерства инфраструктуры Польши за оперативное разрешение ситуации и напомнил условия осуществления перевозок в соответствии с "транспортным безвизом".
"Они касаются всех перевозчиков - украинских и иностранных", - говорится в сообщении Деркача.
Условия осуществления перевозок в соответствии с "транспортным безвизом"
Для того чтобы осуществлять перевозку в соответствии с "транспортным безвизом", необходимо:
- Иметь на борту лицензию на перевозку в бумажном виде.
Украинский перевозчик должен иметь на борту грузовика выписку о получении лицензии на международные перевозки грузов на английском языке с QR-кодом. Получить ее можно в личном кабинете перевозчика.
- Иметь документы на груз для пустого транспорта.
Если грузовик выезжает из Украины пустым, то на борту должны быть документы, подтверждающие возвращение с грузом на обратном пути.
Это может быть договор или подписанная перевозчиком заявка. Эти документы должны содержать, в частности, имя, контактные данные и адрес отправителя. Также в них должно быть указано место загрузки.
- Иметь на борту документы для подтверждения типа перевозки.
Во время рейса у водителя должны быть документы в бумажном или электронном виде, подтверждающие тип перевозки. Речь идет о коносаментах, товаротранспортных накладных, грузовых таможенных декларациях и т.д.
- Иметь документы для возврата пустого грузовика.
При возвращении в Украину пустым, необходимо иметь документы, подтверждающие перевозку груза в прямом сообщении.
- Иметь наклейку на лобовом стекле грузовика.
На лобовом стекле транспортного средства должна быть наклейка синего цвета размером 5 см. Ее вид утвержден в Соглашении. Скачать наклейку можно по ссылке: https://bit.ly/3XxUhWJ
Наклейка должна помочь контролирующим органам стран идентифицировать грузовики, выполняющие перевозки в соответствии с Соглашением, и предупреждать каботажные перевозки.
Напомним, с 1 июля Польша ограничила въезд украинских грузовиков, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки. Однако в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заверили, что перевозчикам они не нужны. Для решения вопроса украинская сторона обратилась в Министерство инфраструктуры Польши, а также уведомила Еврокомиссию о приостановлении пропуска грузовиков.
24 июня Деркач заявлял, что до 10 июля все грузовики должны успеть вернуться в Украину, чтобы дальше выезжать уже с обновленными документами и маркировкой. Однако на следующий день он уточнил, что грузовикам не обязательно возвращаться в Украину, чтобы обновить документы и маркировкой согласно новому "транспортному безвизу".
"Водители просто должны распечатать стикер. Его можно распечатать и скачать где угодно", - заявил замминистра.
Транспортный безвиз продлен с условиями
Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.
Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.
Речь идет о:
- Маркировке грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
- Необходимости всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
- Обязательствах для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.
Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.