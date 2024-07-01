На границе с Польшей восстановлен пропуск украинских грузовиков

Польская сторона урегулировала вопрос пересечения границы грузовиками. Таможенная и пограничная службы Польши не потребуют никаких разрешений на двусторонние перевозки.

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Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Таким образом, все украинские транспортные средства, выполняющие двусторонние перевозки, согласно "транспортному безвизу", могут беспрепятственно пересекать границу.

По словам Деркача, движение уже начинается на пунктах пропуска "Шегини - Медика", "Нижанковичи - Мальховице", "Угринов - Долгобычев", "Краковец - Корчёва". В ближайшее время пропуск грузовиков начнется в других пунктах.

Замминистра поблагодарил коллег из Министерства инфраструктуры Польши за оперативное разрешение ситуации и напомнил условия осуществления перевозок в соответствии с "транспортным безвизом".

"Они касаются всех перевозчиков - украинских и иностранных", - говорится в сообщении Деркача.

Условия осуществления перевозок в соответствии с "транспортным безвизом"

Для того чтобы осуществлять перевозку в соответствии с "транспортным безвизом", необходимо:

Иметь на борту лицензию на перевозку в бумажном виде.

Украинский перевозчик должен иметь на борту грузовика выписку о получении лицензии на международные перевозки грузов на английском языке с QR-кодом. Получить ее можно в личном кабинете перевозчика.

Иметь документы на груз для пустого транспорта.

Если грузовик выезжает из Украины пустым, то на борту должны быть документы, подтверждающие возвращение с грузом на обратном пути.

Это может быть договор или подписанная перевозчиком заявка. Эти документы должны содержать, в частности, имя, контактные данные и адрес отправителя. Также в них должно быть указано место загрузки.

Иметь на борту документы для подтверждения типа перевозки.

Во время рейса у водителя должны быть документы в бумажном или электронном виде, подтверждающие тип перевозки. Речь идет о коносаментах, товаротранспортных накладных, грузовых таможенных декларациях и т.д.

Иметь документы для возврата пустого грузовика.

При возвращении в Украину пустым, необходимо иметь документы, подтверждающие перевозку груза в прямом сообщении.

Иметь наклейку на лобовом стекле грузовика.

На лобовом стекле транспортного средства должна быть наклейка синего цвета размером 5 см. Ее вид утвержден в Соглашении. Скачать наклейку можно по ссылке: https://bit.ly/3XxUhWJ

Наклейка должна помочь контролирующим органам стран идентифицировать грузовики, выполняющие перевозки в соответствии с Соглашением, и предупреждать каботажные перевозки.

Напомним, с 1 июля Польша ограничила въезд украинских грузовиков, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки. Однако в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заверили, что перевозчикам они не нужны. Для решения вопроса украинская сторона обратилась в Министерство инфраструктуры Польши, а также уведомила Еврокомиссию о приостановлении пропуска грузовиков.

24 июня Деркач заявлял, что до 10 июля все грузовики должны успеть вернуться в Украину, чтобы дальше выезжать уже с обновленными документами и маркировкой. Однако на следующий день он уточнил, что грузовикам не обязательно возвращаться в Украину, чтобы обновить документы и маркировкой согласно новому "транспортному безвизу".

"Водители просто должны распечатать стикер. Его можно распечатать и скачать где угодно", - заявил замминистра.

Транспортный безвиз продлен с условиями

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

Маркировке грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.

Необходимости всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.

Обязательствах для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.