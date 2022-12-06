На пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" заработает электронная очередь

С 12 декабря на международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши начнет функционировать "Электронная очередь пересечения границы" для грузовых транспортных средств.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что ведомство инициировало создание бесплатной информационно-коммуникационной системы, позволяющей снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе.

Ключевая задача системы – рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

"Учитывая прогнозируемую дату и время прибытия на международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", перевозчик может эффективно планировать рейс", - отмечают в Мининфраструктуре.

Там подчеркивают, что международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" считается одним из самых загруженных пунктов.

По состоянию на 9.00 5 декабря 2022 года очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 710 транспортных средств (12 км).

В ведомстве также добавляют, что проект "Электронная очередь пересечения границы" реализуется Министерством инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Государственной службой безопасности на транспорте, Государственным агентством автомобильных дорог, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой при поддержке USAID/UK aid проекта TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах .

Напомним также, что с сентября на украинско-польской границе заработала схема пропуска, согласно которой в одних пунктах пропускают только грузовики массой до 7,5 тонн, а в других - большей массы.

Кроме того, завершаются работы по обустройству участка дороги Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, ведущей к новому пункту пропуска "Нижанковичи – Мальховице" на границе Украины и Польши.