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Транспорт
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На станциях Киевского метрополитена временно не работают комплексы самообслуживания: как оплатить проезд

Фото: КП "Киевский метрополитен"

По техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Там отмечают, что специалисты КП "ГИОЦ" работают над оперативным решением вопроса.

В то же время оплатить проезд можно:

  • Транспортной карточкой;
  • Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
  • Бесконтактной банковской картой;
  • Через мобильное приложение ApplePay и Google Pay.

В КГГА подчеркнули, что о возобновлении работы автоматов по продаже и пополнению транспортных карт, а также бумажных qr-билетов будет сообщено дополнительно.

Отметим, 21 февраля по техническим причинам в Киеве на станциях метро продажи бумажных QR-билетов были приостановлены на несколько часов.

Напомним, в Киеве все троллейбус и трамваи вернулись на свои маршруты.   На 46 троллейбусных маршрутов работают 286 единиц техники, на 32 трамвайных – 195.

Всего столица прожила без электротранспорта 56 дней из-за дефицита электричества. На маршрутах работали автобусы.

Автор:
Светлана Манько