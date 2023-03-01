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На станциях Киевского метрополитена временно не работают комплексы самообслуживания: как оплатить проезд
По техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Там отмечают, что специалисты КП "ГИОЦ" работают над оперативным решением вопроса.
В то же время оплатить проезд можно:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Транспортной карточкой;
- Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
- Бесконтактной банковской картой;
- Через мобильное приложение ApplePay и Google Pay.
В КГГА подчеркнули, что о возобновлении работы автоматов по продаже и пополнению транспортных карт, а также бумажных qr-билетов будет сообщено дополнительно.
Отметим, 21 февраля по техническим причинам в Киеве на станциях метро продажи бумажных QR-билетов были приостановлены на несколько часов.
Напомним, в Киеве все троллейбус и трамваи вернулись на свои маршруты. На 46 троллейбусных маршрутов работают 286 единиц техники, на 32 трамвайных – 195.
Всего столица прожила без электротранспорта 56 дней из-за дефицита электричества. На маршрутах работали автобусы.