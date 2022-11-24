Некоторые пункты пропуска на границе с Венгрией, Румынией и Молдовой не работают

Из-за проблем с электроснабжением утром 24 ноября некоторые пункты пропуска на границе с Румынией, Венгрией и Молдовой не работают.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили пресс-службы Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Республики Молдова.

В связи с отсутствием электропитания, приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией и "Косино" и на границе с Венгрией. Первоначально ЧП "Звонковое" на границе с Венгрией также не работал, но впоследствии ГНС сообщила, что пропуск лиц и транспортных средств через него уже осуществляется в полном объеме.

"Просим учесть данную информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - обратились к гражданам в ГНС.

Пограничная полиция Республики Молдова уточнила, что из-за технических неисправностей в базе данных таможенного органа Украины и отсутствия электроэнергии на украинской стороне приостановлена работа таких пунктов пропуска: Вашковцы-Гриманкауцы; Вулкенешть-Виноградовка; Мирное-Табак; Чадыр Лунга – Новые Трояне; Окница-Сокиряне; Чадыр Лунга-Малоярославец; Cișmichioi-Dolinscoe; Unguri-Bronița; Кельменцы – Ларга; Росошаны – Бричень; Джурджулешты-Рени; Săiți-Lesnoe; Клокусная-Сокиряне.

Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов - Украина пережила блекаут.

При этом главы ОВА и ОГА регионов Украины также сообщают о постепенном возобновлении электроснабжения. Сначала подачу э/э восстанавливают для объектов критической инфраструктуры, затем для бытовых потребителей.