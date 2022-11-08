Несмотря на войну в Украине, растет спрос на электромобили.

В октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года продажи электромобилей в Украине выросли на 73% и составили 1614 авто. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

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"За месяц автопарк Украины пополнили 1614 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 73% больше чем в прошлом году и на 2% больше сентябрьского показателя этого года", - сказано в сообщении.

Основную массу из проданных машин составили легковые автомобили – 1556 единиц. Из них 308 новых и 1248 подержанных.

Самым популярным электрокаром украинцев остается Nissan Leaf. В октябре украинскую регистрацию получили 268 автомобилей этой модели.

Второй результат у VOLKSWAGEN ID.4 (227 авто), третье место по популярности среди украинцев заняла модель DONG FENG-Honda M-NV (117 авто), на четвертом месте – TESLA Model 3 (115 машин). Замыкает пятерку лидеров RENAULT Zoe с результатом 90 проданных автомобилей.

В октябре в Украине было реализовано 58 коммерческих электромобилей (все подержанные). Самая популярная модель в этом сегменте RENAULT Kangoo ZE(38 машин).

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 10,5 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Напомним, украинцы зарегистрировали около 3,1 тыс. новых автомобилей в октябре, что на 8% меньше, чем в сентябре и в 2,5 раза меньше, чем в октябре 2021 года.

Всего с января по октябрь 2022 украинцы приобрели и поставили на учет 30,9 тыс. новых легковых, что на 63% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.