Новым руководителем АМПУ стал экс-директор "Укрводшляха"

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков по согласованию с Кабинетом министров назначил руководителей Администрации морпортов Украины и государственного предприятия водных путей "Укрводшлях".

Как сообщают в ведомстве, АМПУ возглавил Юрий Литвин. В этой должности он сконцентрируется на повышении эффективности Дунайского портового кластера, который является ключевым альтернативным путем для экспортно-импортной логистики, а также на привлечении инвестиций в портовую отрасль.

Среди приоритетов его работы также должно быть обеспечение стабильной работы Черноморской зерновой инициативы и готовность портов к восстановлению свободного коммерческого судоходства.

До назначения Литвин возглавлял "Укрводшлях", в условиях военного положения реорганизовав работу и объединив функции государственных предприятий по обслуживанию и содержанию внутренних водных путей в рамках реформы.

В свою очередь, место Литвина занял Юрий Пушенко, до этого являвшийся заместителем директора ГП по экономическим вопросам. Он продолжит работу по укрупнению функций предприятия, восстановлению флота, реорганизации Речной информационной службы и внедрению европейских стандартов на внутреннем водном транспорте. Отдельно он сфокусируется на привлечении инвестиций в развитие речного транспорта и взаимодействие с партнерами.

Напомним, что в Минвосстановления рассчитывают на увеличение объемов перевалки грузов в дунайских портах в 2023 году до 20 миллионов тонн против 16 миллионов в прошлом году (что, в свою очередь, составило втрое больше довоенного уровня).