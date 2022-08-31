Объем международных автобусных перевозок в Украине вырос почти втрое с 24 февраля

С начала полномасштабного вторжения России в Украину объем международных автобусных перевозок в Украине вырос почти втрое. В денежном измерении рынок пассажирских перевозок за этот период составил 2,2 млрд грн, что почти на 1,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

С 24 февраля и по конец июля Государственная служба Украины по безопасности на транспорте выдала 178 лицензий - это втрое больше лицензий на международные автомобильные перевозки, чем выдано за тот же период 2021 года.

Только с мая по июль этого года количество проданных онлайн - билетов на автобусные перевозка возросла в годовом измерении вдвое - до 844,1 тыс штук.

"При этом 85% от всех электронных билетов на автобусные перевозки, приобретенных с мая по июль этого года – это билеты на международные рейсы, и только 15% – на внутренние", - рассказали в министерстве.

Чаще всего пассажиры покупают билеты в Польшу, Германию и Чехию. Также ведомство сообщило, что в ходе обновления нормативно-правовой базы по автобусным перевозкам Минифраструктуры планирует сделать следующие шаги:

сократить перечень документов для участников конкурса на получение разрешения на перевозку и принимать их в электронном виде;

ввести перечень нарушений, за которые перевозчик может лишиться разрешения или договора на маршрут;

отменить возможность продлевать разрешение на межобластных маршрутах без конкурса;

уменьшить до 3-х лет срок действия продолжающихся договоров на внутриобластных маршрутах;

внедрить систему получения свидетельств профкомпетентности менеджеров по перевозкам.

Напомним, с 1 сентября по 31 декабря в пунктах пропуска на украинско-польской границе будут продолжаться пилотные проекты, которые предусматривают изменения в организации движения транспортных средств.