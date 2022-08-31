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Объем международных автобусных перевозок в Украине вырос почти втрое с 24 февраля
С начала полномасштабного вторжения России в Украину объем международных автобусных перевозок в Украине вырос почти втрое. В денежном измерении рынок пассажирских перевозок за этот период составил 2,2 млрд грн, что почти на 1,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
С 24 февраля и по конец июля Государственная служба Украины по безопасности на транспорте выдала 178 лицензий - это втрое больше лицензий на международные автомобильные перевозки, чем выдано за тот же период 2021 года.
Только с мая по июль этого года количество проданных онлайн - билетов на автобусные перевозка возросла в годовом измерении вдвое - до 844,1 тыс штук.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"При этом 85% от всех электронных билетов на автобусные перевозки, приобретенных с мая по июль этого года – это билеты на международные рейсы, и только 15% – на внутренние", - рассказали в министерстве.
Чаще всего пассажиры покупают билеты в Польшу, Германию и Чехию. Также ведомство сообщило, что в ходе обновления нормативно-правовой базы по автобусным перевозкам Минифраструктуры планирует сделать следующие шаги:
- сократить перечень документов для участников конкурса на получение разрешения на перевозку и принимать их в электронном виде;
- ввести перечень нарушений, за которые перевозчик может лишиться разрешения или договора на маршрут;
- отменить возможность продлевать разрешение на межобластных маршрутах без конкурса;
- уменьшить до 3-х лет срок действия продолжающихся договоров на внутриобластных маршрутах;
- внедрить систему получения свидетельств профкомпетентности менеджеров по перевозкам.
Напомним, с 1 сентября по 31 декабря в пунктах пропуска на украинско-польской границе будут продолжаться пилотные проекты, которые предусматривают изменения в организации движения транспортных средств.