АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Внезапно Внезапно
Категория
Транспорт
Дата публикации

По примеру зернового коридора. Во Львовской ОВА заговорили о возможности открытия аэропорта

Львов, аэропорт, самолеты
Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого. Фото: Игорь Сидин / Facebook-страница аэропорта

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого может возобновить свою работу в качестве гуманитарного коридора. Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает "Укринформ".

По словам чиновника, соответствующую возможность он обсудил с министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым, а также с комиссаром ЕС по транспорту Адиной Велян.

"Мы обсудили возможность открытия львовского аэропорта. Это одна из важных вещей, которую мы очень ждем. Мы надеемся, что так как сейчас есть зерновой коридор, может быть и гуманитарный, обеспеченный Европейским Союзом", – высказался Козицкий.

Стороны подписали соглашение об участии Украины в программе Европейского Союза "Механизм "Сообщение Европы". Как отметил глава ОВА, благодаря программе будет увеличено количество пунктов пропуска в области, а также улучшена автомобильная и железнодорожная инфраструктура.

Соглашение предусматривает, что ЕС выделит 33 млрд евро для развития украинской транспортной инфраструктуры.

Автор:
Артем Ющенко