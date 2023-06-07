По примеру зернового коридора. Во Львовской ОВА заговорили о возможности открытия аэропорта

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого может возобновить свою работу в качестве гуманитарного коридора. Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает "Укринформ".

По словам чиновника, соответствующую возможность он обсудил с министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым, а также с комиссаром ЕС по транспорту Адиной Велян.

"Мы обсудили возможность открытия львовского аэропорта. Это одна из важных вещей, которую мы очень ждем. Мы надеемся, что так как сейчас есть зерновой коридор, может быть и гуманитарный, обеспеченный Европейским Союзом", – высказался Козицкий.

Стороны подписали соглашение об участии Украины в программе Европейского Союза "Механизм "Сообщение Европы". Как отметил глава ОВА, благодаря программе будет увеличено количество пунктов пропуска в области, а также улучшена автомобильная и железнодорожная инфраструктура.

Соглашение предусматривает, что ЕС выделит 33 млрд евро для развития украинской транспортной инфраструктуры.