Подозрение из-за скандального подтопления тоннеля "Лыбедская" - "Демеевская" получил экс-глава киевского метро

Следователи управления полиции в метрополитене Главного управления полиции в Киеве при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры сообщили о подозрении в служебной халатности бывшему руководителю коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому.

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Как сообщают в столичной прокуратуре, именно ненадлежащее исполнение им служебных обязанностей привело к разгерметизации тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", наличию трещин в стенах тоннеля и его последующему подтоплению.

Следствие установило, что руководитель КП должен проводить оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах метрополитена, принимать меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращать появление их неисправностей, а также назначать комиссию для проведения специальных осмотров, обследований и наблюдений за дефектными, ослабленными конструкциями и сооружениями станций.

Следствием невыполнения этих обязанностей стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей, что привело к попаданию воды, появлению сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля в течение длительного времени. В результате 8 декабря было решено приостановить там движение поездов.

Отмечается, что в ходе расследования была проведена пожарно-техническая экспертиза, экспертиза металлов, веществ и сплавов, комплексные компьютерно-техническая и судебная инженерно-техническая, комиссионные строительно-техническая и экономическая экспертизы.

Они установили, что эксплуатация тоннеля была ненадлежащей и не соответствовала строительным нормам и правилам. Ущерб городскому бюджету в результате халатности экс-начальника КП только за декабрь 2023 - март 2024 года оценен более чем в 138,5 миллиона гривен. "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы на сумму почти 26 миллионов гривен.

В прокуратуре говорят, что сам бывший руководитель предприятия не явился по заранее направленным повесткам о вызове, поэтому ему сообщили о подозрении дистанционно путем отправки на официальные адреса регистрации и проживания. В настоящее время принимаются меры по установлению его местопребывания.

Напомним, что в июле подозрения по этому делу получили начальник службы пути, туннельных сооружений и главный инженер КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский, который стал исполняющим обязанности начальника КП после Брагинского. Им вменяют ту же часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Отметим, что движение между "Демеевской" и конечной станцией "Теремки" было возобновлено уже 13 декабря, однако этот участок работал отдельно от остального метрополитена еще в течение девяти месяцев, пока продолжался демонтаж старого и строительство нового тоннеля между "Лыбедской" и "Демеевской". Полноценное движение по "синей" линии метро было возобновлено 12 сентября.