Поезда метро в Киеве 16 декабря не будут курсировать до конца дня

Метрополитен в Киеве 16 декабря не будет перевозить пассажиров до конца дня в связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Подземные станции будут работать в режиме укрытия. Для передвижения по городу просим воспользоваться наземным общественным транспортом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу в городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.

В субботу в Киеве также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.

"Частным перевозчикам Киева дали поручение обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в воздушном пространстве Киева в пятницу зафиксировали около 40 ракет, 37 из них сбили силы ПВО.