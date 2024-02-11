Польские фермеры планируют заблокировать еще два КПП: какая ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры завтра, 12 февраля, планируют заблокировать пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов" на границе с Украиной. Протестующие ограничат движение грузовиков.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет "Укринформ".

"Хочу напомнить, что участники акции анонсировали, что 12 февраля они также будут блокировать направления пунктов пропуска "Устилуг "и "Угринов". Примерно где-то в 10 часов могут начаться такие действия, но будем надеяться, что этого не произойдет, хотя вряд ли", - сказал Демченко.

Он отметил, что участники акции не блокируют движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

Как сообщил Демченко, заблокированными остаются направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

"По состоянию на утро 11 февраля напротив "Ягодина" на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидают где-то 700 грузовых транспортных средств, в направлении пункта пропуска "Рава-Русская где-то 400 грузовиков", - отметил Демченко.

Он добавил, что около 240 грузовиков стоят в очереди напротив пункта пропуска "Шегини".

По словам Демченко, более тысячи грузовиков ожидают в очереди в направлении пункта пропуска "Краковец"

"Хотя это направление также не блокируется и не блокировалось, но, конечно, что водители и перевозчики ищут себе направления, где они могут пересечь границу и здесь мы видим увеличение количества находящихся в очереди грузовиков", - подчеркнул спикер Госпогранслужбы.

Он отметил, что движение и количество пересекающих границу грузовых транспортных средств значительно снизились.

Демченко напомнил, что пункт пропуска "Ягодин" с украинской стороны, с польского пункта пропуска "Дорогуск" за сутки, когда движение не блокируется, могут пересекать где-то 1200-1400 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

"За минувшие сутки это количество составляло на уровне 160 грузовиков в обоих направлениях. Фактически существенное снижение. Также снижение и в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" по меньшей мере в три раза", - сказал Демченко.

В то же время он отметил, что, несмотря на то, что пункт пропуска "Шегини" вчера был разблокирован, участники акции могут возобновить свои действия.

"У нас нет информации точно от польских коллег, но мы понимаем, что такие действия могут возобновиться", - резюмировал Демченко.

Польские фермеры планируют на месяц заблокировать границу с Украиной

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час.

Кроме того, с 12 февраля поляки сообщили, что могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков.

По состоянию на утро 10 февраля, по данным Госпогранслужбы, на границе Украины с Польшей в очередях в пункты пропуска находится около 1300 грузовиков.

Чем недовольны польские фермеры

Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать до разработки соответствующих защитных устройств на уровне Европейской Комиссии.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.