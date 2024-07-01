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Транспорт
Дата публикации

Поляки ограничили пропуск украинских грузовиков через границу: в чем причина

Поляки ограничили пропуск украинских грузовиков через границу: в чем причина
Фото: freepik.com

С 1 июля Польша ограничила въезд украинских грузовиков, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

"С 00:00 час. 01.07.2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книга ЕКМТ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пункты пропуска на других участках границ работают в обычном режиме.

Новые требования для украинских грузовиков, осуществляющих международные перевозки

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач предоставил информацию о новых требованиях для украинских грузовиков

24 июня Деркач заявлял, что до 10 июля все грузовики должны успеть вернуться в Украину, чтобы дальше выезжать уже с обновленными документами и маркировкой. Однако на следующий день он уточнил, что грузовикам не обязательно возвращаться в Украину, чтобы обновить документы согласно новому "транспортному безвизу".

"Водители просто должны распечатать стикер. Его можно распечатать и скачать где угодно", - заявил замминистра.

Транспортный безвиз продлен с условиями

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали  Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

  • Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
  • Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
  • Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.

Автор:
Светлана Манько