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Поляки ограничили пропуск украинских грузовиков через границу: в чем причина
С 1 июля Польша ограничила въезд украинских грузовиков, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
"С 00:00 час. 01.07.2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книга ЕКМТ)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пункты пропуска на других участках границ работают в обычном режиме.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Новые требования для украинских грузовиков, осуществляющих международные перевозки
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач предоставил информацию о новых требованиях для украинских грузовиков
24 июня Деркач заявлял, что до 10 июля все грузовики должны успеть вернуться в Украину, чтобы дальше выезжать уже с обновленными документами и маркировкой. Однако на следующий день он уточнил, что грузовикам не обязательно возвращаться в Украину, чтобы обновить документы согласно новому "транспортному безвизу".
"Водители просто должны распечатать стикер. Его можно распечатать и скачать где угодно", - заявил замминистра.
Транспортный безвиз продлен с условиями
Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.
Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.
Речь идет о:
- Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
- Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
- Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.
Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.