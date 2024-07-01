Поляки ограничили пропуск украинских грузовиков через границу: в чем причина

С 1 июля Польша ограничила въезд украинских грузовиков, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

"С 00:00 час. 01.07.2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книга ЕКМТ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пункты пропуска на других участках границ работают в обычном режиме.

Новые требования для украинских грузовиков, осуществляющих международные перевозки

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач предоставил информацию о новых требованиях для украинских грузовиков

24 июня Деркач заявлял, что до 10 июля все грузовики должны успеть вернуться в Украину, чтобы дальше выезжать уже с обновленными документами и маркировкой. Однако на следующий день он уточнил, что грузовикам не обязательно возвращаться в Украину, чтобы обновить документы согласно новому "транспортному безвизу".

"Водители просто должны распечатать стикер. Его можно распечатать и скачать где угодно", - заявил замминистра.

Транспортный безвиз продлен с условиями

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.

Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.

Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.