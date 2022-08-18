ПриватБанк и Mastercard запустили бесконтактные оплаты проезда на всех станциях Днепровского метрополитена

Приватбанк продолжает развитие бесконтактных платежей в транспорте. Теперь оплатить проезд картой или смартфоном можно на всех станциях метрополитена в Днепре.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

В августе 2022 года в рамках совместного проекта с Mastercard банк установил турникеты с технологией бесконтактной оплаты банковской картой еще на четырех станциях Днепровского метро – Метростроителей, Проспект Свободы, Металлургов и Заводска. Теперь оплатить проезд картой или смартфоном можно на всех станциях метрополитена.

Чтобы рассчитаться за проезд бесконтактно, нужно просто поднести платежную карту, смартфон или другое устройство с NFC к желтому турникету и дождаться звукового и светового сигнала.

После подтверждения оплаты с карты пассажира автоматически списывается сумма, равная стоимости поездки, какие-либо дополнительные комиссии для пассажира отсутствуют.

Днепровский метрополитен стал вторым метрополитеном в Украине после киевского, где появилась возможность бесконтактной оплаты проезда по банковской карте, смартфону или другому устройству с NFC прямо на турникете.

Первые турникеты с технологией бесконтактной оплаты банковской картой заработали в Днепропетровском метрополитене 10 сентября 2020 на станциях Вокзальная и Покровская. За два года на этих станциях бесконтактно оплачено более 420 000 поездок.