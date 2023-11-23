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Производит 10 000 порций: "Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд-кухню (ФОТО)
23 ноября "Укрзализныця" отправила в первый рейс из Киева построенный Фондом Говарда Баффета поезд-кухню (Food Train). Он может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что этот уникальный поезд-кухня в День благодарения (традиционный американский семейный праздник) отправился в Харьков и Изюм, чтобы приготовленными в нем праздничными блюдами поблагодарить тех, кто своим ежедневным трудом помогает прифронтовому региону удержаться и продолжить движение к победе: работникам ГСЧС, медикам, железнодорожникам.
Блюда, а это запеченная индейка, картофель и тыквенный пирог, из Food Train также передадут жителям городов, нуждающихся в продовольствии.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Производит около 10 000 порций еды в день
Поезд-кухня может производить около 10000 порций еды в день в автономном режиме.
Поезд имеет 6 вагонов:
- генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы);
- вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
- вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
- вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
- вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
- багажный вагон на 27 000 литров воды с фильтрационной и насосной станциями.
Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и т.д. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать готовые порционные контейнеры с пищей от поезда-кухни до конечного потребителя.
Построение и функционирование поезда полностью финансируется Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).
"Так фантастически видеть инновации, которые помогают украинцам. Работники Укрзализныци – это невероятные патриоты, ведущие свою страну через войну, помогают всеми способами, которые только можно себе представить. Планирую в декабре совершить заезд на Food Train и предложить еду всем украинцам вдоль линии фронта. Победа будет, и Укрзализныця внесет значительный вклад", - отметил Говард Баффет, являющийся регулярным пассажиром "Укрзализныци".
Отметим, что сотни тысяч украинцев, живущих в непосредственной близости от боевых действий, сейчас зависят от гуманитарной и продовольственной помощи. По данным ООН, сегодня примерно каждая пятая украинская семья сталкивается с той или иной степенью острой нехватки продовольствия.