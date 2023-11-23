Производит 10 000 порций: "Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд-кухню (ФОТО)

23 ноября "Укрзализныця" отправила в первый рейс из Киева построенный Фондом Говарда Баффета поезд-кухню (Food Train). Он может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что этот уникальный поезд-кухня в День благодарения (традиционный американский семейный праздник) отправился в Харьков и Изюм, чтобы приготовленными в нем праздничными блюдами поблагодарить тех, кто своим ежедневным трудом помогает прифронтовому региону удержаться и продолжить движение к победе: работникам ГСЧС, медикам, железнодорожникам.

Блюда, а это запеченная индейка, картофель и тыквенный пирог, из Food Train также передадут жителям городов, нуждающихся в продовольствии.

Производит около 10 000 порций еды в день

Поезд-кухня может производить около 10000 порций еды в день в автономном режиме.

Поезд имеет 6 вагонов:

генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы);

вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;

вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;

вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;

вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;

багажный вагон на 27 000 литров воды с фильтрационной и насосной станциями.

Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и т.д. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать готовые порционные контейнеры с пищей от поезда-кухни до конечного потребителя.

Построение и функционирование поезда полностью финансируется Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).

"Так фантастически видеть инновации, которые помогают украинцам. Работники Укрзализныци – это невероятные патриоты, ведущие свою страну через войну, помогают всеми способами, которые только можно себе представить. Планирую в декабре совершить заезд на Food Train и предложить еду всем украинцам вдоль линии фронта. Победа будет, и Укрзализныця внесет значительный вклад", - отметил Говард Баффет, являющийся регулярным пассажиром "Укрзализныци".

Отметим, что сотни тысяч украинцев, живущих в непосредственной близости от боевых действий, сейчас зависят от гуманитарной и продовольственной помощи. По данным ООН, сегодня примерно каждая пятая украинская семья сталкивается с той или иной степенью острой нехватки продовольствия.