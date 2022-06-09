Российские авиалинии рассматривают возможность переезда Турцию, чтобы обойти санкции - Bloomberg

Некоторые российские авиакомпании рассматривают возможность создания базирующихся в Турции перевозчиков, чтобы обойти санкции, которые не позволили им арендовать самолеты и получить доступ к техническим и ремонтным предприятиям после вторжения в Украину.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Pegas Touristik, которой принадлежит Nordwind Airlines, и Anex Tourism Group, которая управляет Azur Air, рассматривают возможность базирования новых авиакомпаний в Турции и ведут переговоры с лизинговыми компаниями о приобретении самолетов.

В отличие от государственного ПАО "Аэрофлот", которое перед вторжением в Украину летало примерно в 56 стран, Azur Air и Nordwind в основном доставляют российских отдыхающих в туристические направления.

Источники издания сообщили, что Azur Air и Nordwind являются частью крупных туристических компаний, контролируемых турецкими бизнесменами. Перевозчики не были подвергнуты индивидуальным санкциям, поэтому изменение базирования компаний не было бы нарушением.

"Anex может разместить новое подразделение в Анталии, главном транспортном узле на южном побережье Турции, с парком узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов Boeing Co. Группа ведет переговоры с несколькими арендодателями, включая Dubai Aerospace Enterprise и Aviation Capital Group, а также AerCap Holdings и Boeing Capital Corp", - сообщил один из источников.

Также Pegas может запустить авиакомпанию под названием Southwind, говорят люди, добавляя, что новые перевозчики могут начать работу уже этим летом. Anex также рассматривает возможность использования существующей лицензии перевозчика для начала операций и ведет переговоры с чартерной авиакомпанией Tailwind.

Нагадаємо, агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) 16 марта приостановило действия всех сертификатов, если их владелец находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции.