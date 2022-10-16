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Категория
Транспорт
Дата публикации

Ровенский аэропорт будет переоборудован под таможню

Ровенский аэропорт будет переоборудован под таможню

Сейчас аэродром не выполняет своих прямых функций, поэтому его будут использовать для других целей.

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Об этом сообщают РН со ссылкой на заместителя директора Ровенского аэропорта Игоря Насинюка.

По его словам, в помещениях ровенского аэропорта обустраивают полноценный таможенный пост.

"Считаю, что этот таможенный пост будет пользоваться спросом, потому что наш аэропорт находится у трассы. Грузовым автомобилям будет удобно заезжать", – говорит Игорь Насинюк.

Также будет оборудовано место для стоянки автомобилей, а также место для взвешивания ТС. Еще оборудуют помещение для хранения товаров.

Напомним, что в Украине запустят электронную очередь для пересечения границы .