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Румыния приостановила пропуск грузовиков на границе с Украиной
Румыния в связи с ухудшением погодных условий приостановила пропуск грузовиков через государственную границу.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"В связи с ухудшением погодных условий, румынская сторона временно прекратила пропуск через государственную границу грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.
Кроме того, дорожная полиция Румынии запретила проезд всех транспортных средств от пунктов пропуска "Дьяковцы-Раковец, "Порубно-Сирет" и "Красноильск-Возраст де Сус" в направлении городов Сирет и Сучава из-за снежных заносов и неудовлетворительного состояния дорог на этих участках.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Водителей призывают учесть данную информацию при планировании поездки в Румынию.
Напомним, новый международный автомобильный пункт пропуска на румынской границе "Дяковцы-Раковец" 10 февраля начал свою работу.
Также в Черновицкой области обустраивают временный мост на стратегически важном автодороге Т-26-07 в Румынию. Это разгрузит международную трассу в пункт пропуска на украинско-румынской границе "Порубно-Сирет" и откроет короткий путь к КПП "Красноильск - Викову де Сус", ведь аварийный мост через горную реку Прут.
Источник фото: ua.depositphotos.com