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С 1 сентября на украинско-польской границе изменится организация движения транспорта
С 1 сентября по 31 декабря в пунктах пропуска на украинско-польской границе будут продолжаться пилотные проекты, которые предусматривают изменения в организации движения транспортных средств.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Так, движение грузовых транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 7,5 тонн будет осуществляться через пункты пропуска: "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини" и "Ягодин".
В то же время, пропуск легковых транспортных средств и пассажирских автобусов в указанных пунктах пропуска останется без изменений. За исключением пункта пропуска "Ягодин", где пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пересечение границы грузовыми транспортными средствами разрешенной максимальной массой до 7,5 тонн с 1 сентября текущего года будет осуществляться и через пункт пропуска "Угринов", а также указанная категория транспортных средств по-прежнему будет следовать через пункты пропуска "Устилуг", "Грушев" и "Смельница".
Вместе с тем пропуск легковых транспортных средств и пассажирских автобусов через данные пункты пропуска будет осуществляться в обоих направлениях.
Другие пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме в соответствии с международными соглашениями, подчеркнули в Госпогранслужбе.
Напомним, 16 августа после завершения строительства и обустройства легкового терминала полностью восстановлен пропуск легкового транспорта и пассажирских автобусов в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец".