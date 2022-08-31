С 1 сентября на украинско-польской границе изменится организация движения транспорта

С 1 сентября по 31 декабря в пунктах пропуска на украинско-польской границе будут продолжаться пилотные проекты, которые предусматривают изменения в организации движения транспортных средств.

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, движение грузовых транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 7,5 тонн будет осуществляться через пункты пропуска: "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини" и "Ягодин".

В то же время, пропуск легковых транспортных средств и пассажирских автобусов в указанных пунктах пропуска останется без изменений. За исключением пункта пропуска "Ягодин", где пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется.

Пересечение границы грузовыми транспортными средствами разрешенной максимальной массой до 7,5 тонн с 1 сентября текущего года будет осуществляться и через пункт пропуска "Угринов", а также указанная категория транспортных средств по-прежнему будет следовать через пункты пропуска "Устилуг", "Грушев" и "Смельница".

Вместе с тем пропуск легковых транспортных средств и пассажирских автобусов через данные пункты пропуска будет осуществляться в обоих направлениях.

Другие пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме в соответствии с международными соглашениями, подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, 16 августа после завершения строительства и обустройства легкового терминала полностью восстановлен пропуск легкового транспорта и пассажирских автобусов в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец".