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Станция киевского метро "Золотые ворота" будет закрыта 22 апреля

Станция киевского метро "Золотые ворота" будет закрыта 22 апреля

В Киеве 22 апреля станция метро "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход. Пересадка на станцию "Театральная" работать не будет, сообщает КГГА.

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"Движение поездов по зеленой линии будет происходить между станциями "Сырец" – "Лукьяновская" и между станциями "Красный хутор" – "Дворец спорта", — объяснили в горсовете Киева.

22 апреля будет работать только один пересадочный узел "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого". На других линиях движение поездов остается без изменений.

Метрополитен для перевозки пассажиров будет работать с 06:30 до 20:00. В то же время подземные станции метро круглосуточно принимают людей и как укрытие.

Станцию "Золотые ворота" закроют в связи с подготовкой благотворительного концерта "Океана Эльзы".

Напомним, поезда в киевском метрополитене с 21 апреля начинают ходить до станции "Лесная", а интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут.

Автор:
Вита Молодан