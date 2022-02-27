Страны Европы одна за другой закрывают свое небо для самолетов РФ

Вслед за Польшей, Латвией, Литвой и Чехией остальные страны также закрывают небо для российских авиакомпаний.

Германия объявила о закрытии воздушного пространства для российских самолетов с 16:00 27 февраля по киевскому времени.

Министр транспорта Австрии, заявил, что страна закроет воздушное пространство для самолётов России.

Также своё небо для российских авиакомпаний закрывают Ирландия и Дания.

МИД Исландии тоже заявил о закрытии воздушного пространства для российских самолётов.

И Бельгия тоже закрывает небо для российских самолётов.

Также Великобритания закрыла свое воздушное пространство для самолетов страны-агрессора.

Италия тоже закрыла свое небо.

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.