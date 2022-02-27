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Транспорт
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Страны Европы одна за другой закрывают свое небо для самолетов РФ

Страны Европы одна за одной закрывают свое небо для самолетов РФ
Страны Европы одна за одной закрывают свое небо для самолетов РФ

Вслед за Польшей, Латвией, Литвой и Чехией остальные страны также закрывают небо для российских авиакомпаний. 

Германия объявила о закрытии воздушного пространства для российских самолетов с 16:00 27 февраля по киевскому времени.

Министр транспорта Австрии, заявил, что страна закроет воздушное пространство для самолётов России.

Также своё небо для российских авиакомпаний закрывают Ирландия и Дания.

МИД Исландии тоже заявил о закрытии воздушного пространства для российских самолётов.

И Бельгия тоже закрывает небо для российских самолётов.

Также Великобритания закрыла свое воздушное пространство для самолетов страны-агрессора. 

Италия тоже закрыла свое небо. 

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько