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Страны Европы одна за другой закрывают свое небо для самолетов РФ
Вслед за Польшей, Латвией, Литвой и Чехией остальные страны также закрывают небо для российских авиакомпаний.
Германия объявила о закрытии воздушного пространства для российских самолетов с 16:00 27 февраля по киевскому времени.
Министр транспорта Австрии, заявил, что страна закроет воздушное пространство для самолётов России.
Также своё небо для российских авиакомпаний закрывают Ирландия и Дания.Подписывайтесь на наш YouTube канал
МИД Исландии тоже заявил о закрытии воздушного пространства для российских самолётов.
И Бельгия тоже закрывает небо для российских самолётов.
Также Великобритания закрыла свое воздушное пространство для самолетов страны-агрессора.
Италия тоже закрыла свое небо.
24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.