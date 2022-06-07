Топливный кризис в Украине увеличил спрос на электромобили

Самым популярным электрокаром на рынке Украины остается Nissan Leaf.

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В мае украинский автопарк пополнился 1016 полностью электрическими автомобилями (BEV). Такой результат оказался лучше с начала года и на 63% больше, чем год назад, сообщает Укравтопром.

Доля новых машин в этом количестве составила 28% против 11% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных в мае электромобилей составили легковые автомобили – 984 штук (новых - 287 штук, подержанных – 697 штук). По сравнению с прошлогодним результатом регистрации легковых BEV в мае подскочили почти на 67%.

Всего за пять месяцев с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 3090 электромобилей, что на 2,5% больше чем за аналогичный период 2021 года. Доля подержанных авто в этом количестве составляет 80%.

Самым популярным электрокаром на рынке Украины остается Nissan Leaf. С января по май украинскую регистрацию получили 567 автомобилей этой модели.

Второй результат в очередной раз продемонстрировала TESLA Model 3. На этот раз в ее зачете 263 регистрации.

В тройку бестселлеров попал Volkswagen e-Golf. Данный электрокар выбрали 156 автомобилистов.

Четвертым по популярности стал электромобиль Volkswagen ID.4 – 138 штук.

Замыкает ТОП-5 рынка автомобилей на аккумуляторных источниках питания DONG FENG M-NV-132 регистрации за пять месяцев.

Лидером на рынке коммерческих электромобилей остается RENAULT Kangoo Z.E. – 77 регистраций.

Напомним, что с 1 июня в Киевской области начали штрафовать за перегруз фуры.