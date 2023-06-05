Украина будет возмещать возможный ущерб от агрессии РФ гражданским судам, заходящих в украинские порты

Кабинет министров утвердил порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного фрахтователям, операторам и/или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания, ходящих под флагом Украины и под флагами иностранных государств (кроме России и Беларуси), в результате вооруженной агрессии России. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства постановлении №548, принятом еще 26 мая.

Как прокомментировали в понедельник запуск такого механизма в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, он даст возможность фрахтователям и судовладельцам и в дальнейшем обеспечивать заход в украинские порты независимо от того, работает ли или не работает "зерновое соглашение".

"Стабильная работа гражданского судоходства в Черном море, в том числе в рамках "зерновой инициативы", невозможна без страхового покрытия перевозчикам всех рисков, связанных с агрессией РФ. Мы видим, что страховые компании с осторожностью относятся к покрытию таких рисков, а это создает угрозу для невоенных морских перевозок из украинских портов", - указал министр Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что Украина как государство, ратифицировавшее международные конвенции, имеет право на свободное торговое судоходство, а власть делает все возможное, чтобы найти решения, которые откроют движение из/в украинские порты, чтобы избавиться от зависимости от блокировок Россией движения судов по "зерновому коридору" в Черном море, что наблюдается уже более семи месяцев.

Согласно принятому порядку, компенсация будет предоставляться судовладельцу, которому страховщик письменно отказал в возмещении ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ. Право на компенсацию будут иметь только судовладельцы, которые заключили договор страхования или полис P&I (Protection and Indemnity) в порядке, установленном законодательством Украины или другого государства.

К ущербу, подлежащему компенсации, относится ущерб, причиненный судну из-за гибели или разрушения, не подлежащего восстановлению; расходы на устранение конструктивного повреждения судна, из-за которого судно потеряло мореходное состояние; ущерб вследствие потери и или порчи груза, а также расходы, связанные с вредом здоровью или жизни пассажира или члена экипажа судна.

Для этого судовладелец не позднее 90 календарных дней с даты получения отказа страховщика в предоставлении страхового возмещения сможет подать в Минвосстановления установленный пакет документов.

В ведомстве напоминают, что согласно принятым еще в феврале изменениям в госбюджет на 2023 год, на гарантирование компенсаций ущерба, причиненного в результате агрессии РФ фрахтователям, операторам и/или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания, было предусмотрено до 20 миллиардов гривен.

Отметим при этом, что именно введение Украиной таких страховых гарантий для судов в Министерстве аграрной политики и продовольствия видят "планом Б" на случай полной остановки Черноморской зерновой инициативы, которая ныне позволяет движение судов в порты Одесской области при условии их инспекции Россией. Действие этого механизма, введенного в июле 2022 года, пока продлено до 18 июля текущего года.