Украина и Чехия упростили процесс открытия международных автобусных маршрутов

Украина и Чехия договорились о ряде изменений, упрощающих открытие автобусных маршрутов между двумя странами.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

"На заседании смешанной комиссии между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерством транспорта Чехии стороны договорились о ряде изменений, упрощающих открытие автобусных маршрутов", — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, рост спроса на автобусные перевозки требует от государства обеспечить эффективный процесс открытия новых маршрутов, чтобы рынок мог быстро реагировать на запрос пассажиров.

"Чехия – одна из наиболее популярных стран в вопросе автобусного сообщения, поэтому совместно с чешскими коллегами мы упростили процедуру открытия маршрутов. В первую очередь мы убираем норму о необходимости паритетного партнера, как усложняющую процедуру, и фиксируем четкие временные рамки, чтобы перевозчик мог планировать свою деятельность", — заявил он, добавив, что это решение улучшит транспортную доступность, увеличит объем пассажирских перевозок и будет способствовать активизации бизнеса.

Что изменится в открытии маршрутов

В министерстве отмечают, что речь идет о следующих изменениях:

Больше не требуется наличие паритетного партнера из смежной страны;

Срок согласования маршрута и выдачи разрешения будет не более 4 месяцев;

Установлены каналы коммуникации между странами для открытия маршрутов.

В Миновосстановления напоминают, что Чехия стала первой страной, с которой Украина обеспечила полное соответствие регулярных автобусных маршрутов.

В этом году договоренности по безпаритетному выполнению пассажирских перевозок уже были заключены со Словакией.

Напомним, в апреле Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок для украинских компаний.

Стороны согласовали, что если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно.

Также Украина и Греция достигли договоренности о 100 разрешениях на нерегулярные перевозки между странами. Теперь украинские перевозчики, следующие в Грецию, смогут планировать логистику непосредственно до конечной точки без необходимости пересаживать пассажиров на иностранные автобусы.

В Украине заработал единый портал международных автобусных маршрутов

В Украине заработал единый портал официальных международных автобусных маршрутов autobus.gov.ua.

Присоединившись к порталу, перевозчики получают бесплатную возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.

Кроме того, это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:

маршрут,

расписание движения,

купить билеты непосредственно на сайте перевозчика.

Чтобы пассажиры смогли легко находить билеты на официальные маршруты, перевозчики могут бесплатно интегрироваться в портал, написав официальное письмо по электронному адресу [email protected].

Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.

В 2023 году открылось 400 новых международных автобусных маршрутов

В 2023 году Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры открыло 400 новых международных маршрутов для автобусных перевозчиков. Такая активность перевозчиков, осуществляющих заграничные автобусные перевозки, происходит из-за увеличения спроса, в частности из-за войны.

По данным Минвосстановления, в прошлом году пассажиропоток за границу именно автобусными рейсами составил около 7,5 млн человек. Это немного меньше, чем в первый год полномасштабной войны – 8,5 млн. пассажиров, однако в разы больше довоенного периода. Так, в 2021 году автобусами за границу выехали 1,2 млн пассажиров.

Добавим, что Мининфраструктуры приступило к тестированию онлайн-кабинета перевозчика, который упростит процедуру открытия новых автобусных маршрутов за границу.

Фото: ua.depositphotos.com