Украина и Словакия вводят систему оповещения о ЧС на границе: это ускорит работу таможни

Украина и Словакия договорились ввести с 1 февраля по 1 мая пилотный проект по внедрению системы раннего сообщения о возникновении чрезвычайных ситуаций на границе.

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Как говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины, договоренность была достигнута на встрече уполномоченных представителей двух государств 17 января в пункте пропуска "Ужгород — Вышне-Немецке" относительно возможностей увеличения пропускной способности действующих КПП.

"Военная агрессия России кардинально изменила и негативно повлияла на устоявшиеся логистические пути. На сегодняшний день в Украине прекращено функционирование пунктов пропуска на восточной и северной границе. Вот почему в настоящее время для Украины первоочередной задачей является максимально возможное увеличение пропуска большегрузных транспортных средств на западной границе Украины", – отметил заместитель председателя ГТС Руслан Черкасский.

В ведомстве напоминают, что сегодня на западной границе Украины функционирует 20 автомобильных пунктов пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, и только в 9 из них осуществляются перемещения большегрузных автомобилей.

Первоочередной задачей в Гостаможслужбе видят увеличение пропускной способности действующих пунктов без привлечения дополнительных капиталовложений с максимальным использованием существующей инфраструктуры и возможностей контролирующих служб.

"Одним из путей решения вопроса бесперебойной, ритмичной и слаженной работы пунктов пропуска, увеличения их пропускной способности является надлежащее взаимодействие таможенных и пограничных служб обеих стран. Таким действенным и результативным механизмом является система раннего сообщения о возникновении чрезвычайных ситуаций на границе, которая используется на украино-польской и украино-венгерской границе", - говорят в ведомстве.

Поэтому руководство службы и предложило словацкой стороне приобщиться к внедрению аналогичного механизма. Ожидается, что по результатам пилотного проекта в мае стороны на уровне руководителей таможенной и пограничной служб должны будут подписать меморандум о постоянном внедрении указанной системы.

Напомним также, что в ноябре Украина начала переговоры по введению совместного контроля на границе с Польшей. Пока таковой действует (с 2017 года) лишь на границе с Молдовой. На границе же со Словакией Украина имеет два автомобильных перехода: "Ужгород - Вышне-Немецке" и "Малый Березный - Убля".