Украина получила временные мосты от Швеции (ФОТО)

Королевство Швеция передало Агентству восстановления и развития инфраструктуры 4 катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ. Также передано 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы разной длины.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что конструкции уже прибыли в Украину. Их оперативно разгружают, чтобы отправить на необходимую локацию.

"В условиях российской агрессии временные мосты – это быстрый и эффективный способ восстановить транспортное сообщение освобожденных регионов с остальной страной", - подчеркивают в ведомстве.

Там напоминают, что с начала полномасштабного вторжения Швеция постоянно поддерживает Украину. Стоимость только гуманитарной и гражданской помощи с февраля 2022 составляет 379 миллионов евро. Среди стратегически важного – средства для налаживания транспортного сообщения на деоккупированных территориях.

В целом, по данным Мининфраструктуры, с начала полномасштабного вторжения РФ на государственных дорогах Украины разрушены 153 моста и путепровода. Благодаря работе дорожников и международной поддержке восстановлен проезд по 80 временным переправам.

Кроме Швеции, конструкции для строительства временных переправ Украине уже передали Чехия, Франция и Норвегия.

Ранее в рамках гуманитарной помощи Швеция направила 6 катеров, которые можно использовать в качестве понтонных переправ. Это первые подобные спецсредства, полученные гражданскими дорожниками, ранее их использовали исключительно военные инженеры.