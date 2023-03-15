Украина попросила Финляндию передать скоростные поезда, которые ранее ездили в РФ

Украина попросила Финляндию передать четыре скоростных поезда Allegro, ранее курсировали между Хельсинки и российским Санкт-Петербургом.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом пишет Yle .

По информации издания, такую просьбу обсуждали бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая недавно была в Киеве .

Отмечается, что соответствующую просьбу Украины уже передали на рассмотрение финским министерствам.

Скоростные поезда Allegro были построены специально для рейсов Хельсинки – Санкт-Петербург и подходят под ширину путей в Украине.

Движение этих поездов прекратилось в марте 2022 года, а в августе компания списала их вместе с запчастями.

Пока неизвестно, передадут ли поезда Украине, поскольку владеющая ими компания принадлежит поровну Финляндии и России.

Напомним, Финляндия начала строительство стены на границе с РФ. Работы должны быть завершены до конца июня.

Источник фото: Depositphotos