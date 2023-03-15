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Украина попросила Финляндию передать скоростные поезда, которые ранее ездили в РФ
Украина попросила Финляндию передать четыре скоростных поезда Allegro, ранее курсировали между Хельсинки и российским Санкт-Петербургом.
Об этом пишет Yle .
По информации издания, такую просьбу обсуждали бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая недавно была в Киеве .
Отмечается, что соответствующую просьбу Украины уже передали на рассмотрение финским министерствам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Скоростные поезда Allegro были построены специально для рейсов Хельсинки – Санкт-Петербург и подходят под ширину путей в Украине.
Движение этих поездов прекратилось в марте 2022 года, а в августе компания списала их вместе с запчастями.
Пока неизвестно, передадут ли поезда Украине, поскольку владеющая ими компания принадлежит поровну Финляндии и России.
Напомним, Финляндия начала строительство стены на границе с РФ. Работы должны быть завершены до конца июня.
Источник фото: Depositphotos