Украинцев предупреждают о задержках при пересечении границ со странами ЕС

7 марта с 8.00 до 22.00 возможны технические перерывы в процессе пропуска пассажиров на границах Украины с Польшей, Словакией и Венгрией. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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"В странах ЕС планируется обновление информационных систем, которые используются в пограничном контроле на внешних границах. В связи с этим 7 марта 2023 г. с 8:00 до 22:00 возможны технические перерывы в процессе пропуска пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба просит граждан Украины учитывать эту информацию при планировании поездки.

Напомним, что в ООН прогнозируют возвращение в Украину около 77% людей, ставших беженцами. Однако только 12% из них планируют сделать это в течение следующих трех месяцев.