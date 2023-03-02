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Транспорт
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Украинский "Руслан" доставил из США в Австралию груз, с транспортировкой которого другой самолет не справился бы

"Руслан", "Антонов"
Ан-124-100 був єдиним варіантом перевезення агрегата повітрям. Фото: Facebook ДП "Антонов"

Авиакомпания "Антонов" в сотрудничестве с Avalon Air Charter Service выполнила перевозку крупногабаритной солнечной турбины из США в Австралию. Об этом 2 марта в Facebook сообщила пресс-служба компании.

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"Общий вес груза составил 67 тонн, в том числе дополнительное оборудование и компрессор весом 35,5 тонн, длиной 11,33 м и высотой 3,63", — резюмировали в авиакомпании.

Исходя из данных о габаритах груза, перевозку на такую дистанцию мог выполнить только украинский самолет "Руслан". Воздушное судно доставило солнечную турбину в аэропорт, оттуда уже перевозкой занималась компания Avalon Air Charter Service.

Груз доставили в Винчелси, Виктория, где солнечную турбину и дополнительное оборудование будут использовать на газокомпрессорной расширительной установке.

"Руслана" обычно привлекают, когда речь идет о крупногабаритных грузах, которые другие самолеты не могут транспортировать. В октябре 2022 года самолет доставил Франции в стартовую площадку NASA в США гражданский телекоммуникационный спутник Airbus Defense and Space для запуска компанией SpaceX.

Автор:
Вита Молодан