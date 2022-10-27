Украинский "Руслан" доставил компании SpaceX спутник для запуска

Украинское государственное предприятие "Антонов" доставило самолетом "Руслан" из Тулузы (Франция) на стартовую площадку NASA в США гражданский телекоммуникационный спутник Airbus Defense and Space для запуска компанией SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

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Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ГП.

Груз перемещали в сотрудничестве с логистической компанией Bollore Logistics Space на борту одного из украинских самолетов Ан-124-100-150.

Вес груза составил 50 тонн, включая специальный контейнер длиной 14,69 м, шириной 5,45 м и высотой 4,22 м, разработанный Airbus Defense and Space специально для безопасного перемещения этих типов спутников к выделенному Космическому центру.

"Руслан" переместил критически важное оборудование в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности. Фото: Facebook ANTONOV Company

"Канал связи оставался активным в течении последних месяцев и мы были поражены способностью авиакомпании "Антонов" поддерживать непрерывность работы даже после мучительных событий, которые произошли на ее базовом аэропорту в Гостомеле”, - акцентировал руководитель отдела проектов Bollore Logistics Йоранн Марк.

В свою очередь менеджер по коммерческим перевозкам авиакомпании "Антонов" Сергей Белозеров рассказал, что для погрузки и разгрузки контейнера CTH04 использовался наружный кран в сочетании с бортовым краном и лебедкой Ан-124-100-150, а также специальное погрузочное оборудование, разработанное и изготовленное штатными инженерами ГП "Антонов".

Напомним, по данным ГК "Укроборонпром", в результате вражеских действий России разгромлена база (ГП "Антонов") в Гостомеле, повреждена база на Святошине, уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и флагман мирового авиационного флота Ан-225 "Мрія". Пострадал еще один Ан-124, тогда как пять других Ан-124 вывели из Украины. В адрес бывшего руководства предприятия звучали обвинения в том, что они могли раньше времени эвакуировать "Мрію", Ан-26 и Ан-74, однако руководство их опровергало.

Как ранее сообщалось, госконцерн "Укроборонпром", в состав которого входит ГП "Антонов", в конце марта сообщил об отстранении Сергея Бычкова от исполнения полномочий гендиректора ГП.

"Основанием для устранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации", - пояснили в "Укроборонпроме".

Новое руководство "Антонова" 3 мая инициировало государственный финансовый аудит деятельности компании.