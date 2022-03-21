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Транспорт
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Украинских дальнобойщиков массово пытаются нанимать для принудительного выполнения военных задач РФ — СНБО

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны заявляет о массовом появлении сомнительных вакансий для украинских дальнобойщиков, которые грозят попаданием откликнувшихся граждан в заложники для выполнения военных задач для российской армии.

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"С 19 марта зафиксирован стремительный рост предложений для дальнобойщиков, также установлена ​​связь рекрутинга украинцев для военных приказов РФ", — говорится в сообщении центра.

Там считают, что поскольку у россиян есть проблемы с перевозкой опасных грузов в Украине, они плохо знают ее местность и при этом планируют дальнейшее военное продвижение, то они решили привлекать для перевозок украинцев.

"После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к совершению преступлений. Признаки опасных вакансий: работа на линии России – Украина; в Беларуси; на линии Беларусь – Украина; работа в Грузии, Армении и на временно оккупированных территориях", — указывается в сообщении.

Более конкретно речь идет о требованиях к водителям иметь опыт работы на цистернах/бензовозах (очевидно, для поставки горючего войскам РФ), на рефрижераторах (предположительно для перевозки тел погибших), а также знать дороги в определенных областях Украины.

Отметим, что сейчас на украинском рынке труда действительно крайне востребованными являются, в частности, водители, равно как и механики, слесари и заправщики на АЗС.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов