"Укрпочта" будет нанимать персонал в Киеве, — Смелянский

Компания "Укрпочта" планирует возобновить наем персонала в столице Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"В Киеве планируем наконец объявить набор нового персонала, потому что киевляне возвращаются, нужно открывать отделения, а людей не хватает. Потому мы будем принимать решение о наборе людей", - заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, компания предлагает людям из временно оккупированных регионов переезжать в Киев и выходить на работу.

"Стараемся сохранить персонал, стараемся сохранить лучших работников. Но я не буду скрывать: война поделила людей на белое и черное, "серой зоны" не очень много... так что здесь не будет много популярных решений", — заявил Смелянский.

Он подчеркнул, что гарантированная заработная плата — это мотиватор выхода на работу.

Напомним, в населенных пунктах, которые освобождены от оккупантов, уже работают стационарные и передвижные отделения "Укрпочты".

При этом в условиях военного положения "Укрпочта" отменила плату за хранение посылок, а внутренние посылки принимает только в открытом виде.