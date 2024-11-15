"Укртрансбезопасность" получила нового руководителя: что о нем известно

В пятницу, 15 ноября, Кабинет Министров назначил Никиту Лагунина новым руководителем Государственной службы по безопасности на транспорте Украины.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство уволило Зборовского Евгения с должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Его заместителя – Лагунина Никиту тоже уволили и одновременно назначили на должность главы ведомства. Кроме того, Лагунину сразу назначили и заместителя Зборовского Евгения.

Что известно о Никите Лагунине

Как сообщили в "Укртрансбезопасности", Лагунин — опытный управленец, имеющий 14 лет государственной службы. Он работал на руководящих должностях в Одесской облгосадминистрации и городском совете. В 2020 году был назначен на должность заместителя главы "Укртрансбезопасности".

У Лагунина два высших образования по специальностям "Финансы" и "Правоведение". Он окончил аспирантуру Одесского регионального института государственного управления Национальной академии при президенте Украины по специальности "Публичное управление и администрирование".

Возглавлявший до этого Евгений Зборовский остается в команде в должности заместителя председателя Укртрансбезопасности. Он сосредоточит свое внимание и усилия на таких направлениях, как усиление международного сотрудничества, вопросы стратегического развития и взаимодействия с партнерами, а также продолжит активно работать над повышением прозрачности деятельности ведомства.

Отметим, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) — центральный орган исполнительной власти Украины, созданный 10 сентября 2014 путем слияния Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте, Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте. Этой же Службе была подчинена Государственная специальная служба транспорта.

"Укртрансбезопасность" реализует государственную политику в области безопасности на автомобильном транспорте общего пользования, городском электрическом и железнодорожном.