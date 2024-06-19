"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда в Одессу из Киева и Львова

АО "Укрзализныця" реагирует на повышение спроса пассажиров на летний сезон на отдельные даты и назначает дополнительный поезд №115 сообщением Киев - Одесса на выходные 22 и 23 июня и №168/167 Львов - Одесса на 30 июня.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд будет отправляться из Киева в 8.26 и прибывать в Одессу в 18.22.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.

Кроме того, "Укрзализныця" назначает поезд №168/167 Львов – Одесса на 30 июня. Поезд будет отправляться из Львова в 07:23 и прибывать в Одессу в 18:19.

Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03 и прибывать во Львов в 18:40.

Сообщается, что билеты на поезда будут доступны традиционно в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Интерсити+ сообщением Киев – Львов

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Кроме того, за 4 месяца 2024 года "Укрзализныця" поездами дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период. Так, 8,43 млн пассажиров проехали поездами "Укрзализныци" за период с января по апрель этого года - по сравнению с 6,78 млн в 2023 году.

Также сообщалось, что в мае 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку почти 2,2 миллиона пассажиров в пределах Украины и около 200 тысяч пассажиров в международном сообщении.

Всего "Укрзализныця" с начала года уже перевезла почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы. Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава.