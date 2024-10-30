"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов и Каменец-Подольский

"Укрзализныця" продолжает обеспечивать путешествия для детских групп и других пассажиров на школьные каникулы и назначила дополнительные поезда во Львов и Каменец-Подольский.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, УЗ назначила дополнительный поезд №191/192 Киев-Львов, который отправится из Киева 2 и 4 ноября в 8:18 и прибудет во Львов в 16:12.

Со Львова поезд отправится 2 и 4 ноября в 14:14 и прибудет в Киев в 21:33.

Кроме того, назначили дополнительный поезд №239/240 Киев — Каменец-Подольский, который будет отправляться из Киева 4 ноября в 08:26 и прибывать в Каменец-Подольский в 17:20.

В обратном направлении, из Каменец-Подольского, поезд будет отправляться 4 ноября в 12:02 и прибывать в Киев в 20:48.

Как подчеркнули в УЗ, билеты на эти рейсы доступны в приложении "Укрзализныци" и других каналах продаж билетов.

Напомним, что на время школьных каникул "Укрзализныця" также назначила рейсы дополнительного дневного поезда №191/192 Львов – Киев – Львов и дополнительного поезда №115/116 Киев – Одесса – Киев и дополнительные рейсы поезда № 239/240 Киев – Каменец -Подольский – Киев .

Также назначили еще два дополнительных поезда из Киева во Львов и Ужгород и в Рахов на Закарпатье