"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов: расписание движения

Ввиду большого спроса пассажиров на поездки в западную Украину в активный сезон летних перевозок, АО "Укрзализныця" продолжает курсирование дополнительного поезда №191/192 сообщением Киев — Львов еще на две даты.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд будет отправляться из Киева 9 и 10 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49.

Обратно со Львова поезд будет отправляться также 9 и 10 августа в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.

Кроме того, в состав поезда №89 включают по 2 дополнительных вагона из Киева во Львов на 8 и 9 августа и обратно на 9 и 10 августа, и дополнительный 1 вагон в состав поезда №12 из Львова в Одессу на 8 августа и из Одессы в Львов на 9 августа.

Как подчеркнули в "Укрзализныце", все рейсы будут выполняться фирменными вагонами с кондиционированием.

Билеты на поезда, как всегда, будут доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Отметим, "Укрзализныця" в связи с периодом пиковых сезонных перевозок назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов.