"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Интерсити+ Киев - Харьков: какое расписание

"Укрзализныця" назначила временный ночной рейс на скоростном Интерсити+ №720/719 на одно из наиболее популярных и загруженных направлений Киев — Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд №720 будет отправляться из Киева с 16 июля по 9 августа по воскресеньям, средам и пятницам в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04.

В обратном направлении из Харькова поезд №719 будет отправляться с 16 июля по воскресеньям, средам и пятницам в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56.

В то же время в "Укрзализныце" сообщили, что с 19 июля расписание поезда будет незначительно скорректировано из-за проведения ремонтных работ на участке курсирования.

Билеты на поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, что недавно УЗ объявила, что добавила в мобильное приложение по покупке билетов предложение пассажирам удобных пересадок между под поездами на выбранном маршруте, а также между разными местами в одном поезде.