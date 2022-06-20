"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд от Покровска до Львова

Акционерное общество "Укрзализныця" назначило дополнительный эвакуационный поезд от Покровска до Львова. Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

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Поезд №234-233 отправляется в 16:30 по маршруту Покровск-Днепр-Львов.

Напомним, "Укрзализныця" с 8 июня назначила два региональных поезда, которые будут соединять Киев с Житомиром. Время в пути составит менее 3 часов.

Кроме того, "Укрзализныця" возобновила пассажирское движение между Черниговом и Славутичем, а также между Киевом и Черкассами.