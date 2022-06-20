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Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд от Покровска до Львова

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд от Покровска до Львова

Акционерное общество "Укрзализныця" назначило дополнительный эвакуационный поезд от Покровска до Львова. Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

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Поезд №234-233 отправляется в 16:30 по маршруту Покровск-Днепр-Львов.

Напомним, "Укрзализныця" с 8 июня назначила два региональных поезда, которые будут соединять Киев с Житомиром. Время в пути составит менее 3 часов.

Кроме того, "Укрзализныця" возобновила пассажирское движение между Черниговом и Славутичем, а также между Киевом и Черкассами.

Автор:
Степан Крьока