"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд от Покровска до Львова

Акционерное общество “Укрзализныця” назначило эвакуационный поезд Покровск-Днепр-Львов на 18 июля. Об этом говорится в сообщении “Укрзалдизныци”.

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Поезд №234/233 Покровск – Днепр – Львов будет отправляться с Покровска в 16:30.

Напомним, "Укрзализныця" назначила новый поезд №288/287 сообщением Харьков - Одесса, который позволит соединить их прямым железнодорожным сообщением с городами Приднепровья и с Кропивницким.