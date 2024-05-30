"Укрзализныця" назначила "горный шаттл" в Карпаты: какое расписание

АО "Укрзализныця" на ближайшие выходные, 1-2 июня, назначает "горный шаттл" из Львова в Яремче, Татарово-Буковель, Ворохту и Рахов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Какое расписание

Отмечается, что поезд №816 Львов — Ворохта будет отправляться из Львова 31 мая и 1 июня в 15:22, Ивано-Франковск 17:39 – 17:43, Яремче 19:10 – 19:14, Татаров-Буковель 19:39 – 19 :41, Ворохта 19:52, а 2 июня поезд продолжит свой маршрут из Ворохты в Рахов следующим расписанием движения: Ворохта 19:52 - 19:56, Ясиня 20:34 - 20:36, Квасы 20:59 - 21:01, Рахов 21:19.

В обратном направлении поезд №815 Рахов — Львов отправится из Рахова 2 июня в 03:48, Квасы 04:07 – 04:09, Ясиня 04:31 – 04:33, Ворохта 05:12 – 05:18, Татаров-Буковель 05 :28 - 05:30, Яремче 06:03 - 06:07, Ивано-Франковск 07:50 - 07:55, прибытие во Львов в 10:07, а 1 июня поезд начнет свой маршрут со станции Ворохта (вместо Рахова) аналогичным расписанием движения.

Кроме того, поезд также будет останавливаться на станциях Ходоров, Янтарь, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовец, Билин — в дни курсирования поезда в Рахов)

Посмотреть расписание движения и купить билеты можно в приложении "Укрзализныци" и на обновленном вебсайте.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

За 4 месяца 2024 года АО "Укрзализныця" поездами дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом.

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.