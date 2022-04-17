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"Укрзализныця" назначила на 17 апреля семь эвакуационных поездов
"Укрзализныця" назначила на 17 апреля семь поездов для эвакуации мирного населения. Об этом сообщает пресс-служба ЖД-предприятия.
График поездов:
– 22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пассажирский;
– 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;Подписывайтесь на наш YouTube канал
– 23:30 – 233/234 Чоп – Днепр;
– 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
– 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
– 11:30 – 209/210 Харьков-Пассажирский – Ивано-Франковск;
06:00 – 201/209 Ивано-Франковск – Харьков-Пассажирский.
В УЗ добавили, что время отправки может изменяться. Информация обновляется ежедневно около 00:00.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с начала горячей стадии российской агрессии против Украины эвакуировала более 3,5 млн пассажиров.
Напомним, руководители областных военных администраций двух областей Донбасса призвали население немедленно эвакуироваться.