"Укрзализныця" назначила на 17 апреля семь эвакуационных поездов

"Укрзализныця" назначила на 17 апреля семь поездов для эвакуации мирного населения. Об этом сообщает пресс-служба ЖД-предприятия.

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График поездов:

– 22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пассажирский;

– 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

– 23:30 – 233/234 Чоп – Днепр;

– 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

– 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

– 11:30 – 209/210 Харьков-Пассажирский – Ивано-Франковск;

06:00 – 201/209 Ивано-Франковск – Харьков-Пассажирский.

В УЗ добавили, что время отправки может изменяться. Информация обновляется ежедневно около 00:00.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с начала горячей стадии российской агрессии против Украины эвакуировала более 3,5 млн пассажиров.

Напомним, руководители областных военных администраций двух областей Донбасса призвали население немедленно эвакуироваться.