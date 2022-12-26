"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных рейсов в западные регионы перед Новым годом

"Укрзализныця" из-за повышенного спроса на поездки в карпатском направлении из других регионов назначила ряд дополнительных рейсов в предновогодние дни. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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В частности, добавлен поезд №191/192 Киев – Львов 30 декабря с отправлением в 7:44 из Киева и прибытием в 15:28 во Львов. Одновременно будет отправлен поезд и в обратном направлении (из Львова в 8:06, прибытие в столицу – в 15:38).

29 декабря добавлен поезд №229/230 Киев – Ужгород, который отправится из Киева в 20:03 и через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское и Мукачево прибудет в конечный пункт в 13:23. Обратный рейс будет отправлен 30 декабря в 22:21 с возвращением в столицу в 13:40.

Из Одессы 29 декабря в 17:00 отправится дополнительный поезд №238/237 Одесса – Ужгород через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское и Мукачево. В Ужгород он прибудет в 12:02 на следующий день, а уже в 17:00 отправится назад, прибыв в Одессу в 11:06 уже 31 декабря.

Поезд №216/215 Запорожье – Ивано-Франковск будет отправлен 28 и 30 декабря в 13:05. Через Львов (4:58-5:50) он прибудет в Ивано-Франковск в 8:13 на следующий день. Обратно поезд отправится 29 и 31 декабря в 15:42, во Львове будет стоять с 18:35 до 19:10, а в Запорожье вернется в 12:05.

№255/256 Киев – Черновцы будет отправляться из Киева 28, 29 и 30 декабря. Через Ивано-Франковск и Коломыю он прибудет в Черновцы в 5:50. Обратно его отправят 29, 30 декабря и 1 января в 17:38 с возвращением в столицу в 9:22.

Также будет запущен поезд №211/212 Харьков – Львов с отправлением 29 декабря в 13:43 и прибытием во Львов в 8:27 на следующий день. Обратно он отправится в 17:50 и вернется в Харьков в 12:13.

Кроме того, из-за резкого роста спроса на билеты в Кривом Роге назначен на 30 декабря дополнительный рейс №176/175 Киев – Кривой Рог (отправление из Киева в 6:19 через Мироновку, станцию Шевченко и Александрию с прибытием в 15:07). Обратно в этот же день в поезд будет отправлен в столицу в 8:09 с прибытием в 16:26.