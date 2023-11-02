"Укрзализныця" почти вдвое увеличила арендные ставки для вагонов-зерновозов

Укрзализныця установила новые арендные ставки на использование вагонов ЦТЛ (цельтранспортных логистических) в ноябре, что повлияет на стоимость аренды разных типов вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

В частности, стоимость аренды зерновозов выросла на 400 гривен и теперь составляет 1000 гривен в сутки против 600 грн в прошлом месяце. При этом полувагоны, которые также используются для перевозки зерна, смогут быть арендованы за 1200 гривен в сутки, что на 150 гривен меньше, чем в октябре.

Цистерны, предназначенные для транспортировки пищевых продуктов также стоят 1200 гривен в сутки. Однако стоимость аренды переоборудованных в полувагоны цементовозов увеличилась до 650 гривен в сутки, что на 100 гривен больше, чем в предыдущем месяце.

Эти изменения в арендных ставках вступят в силу с ноября и повлияют на расходы компаний и предприятий, использующих вагоны ЦТЛ для перевозки товаров, что может сказаться на стоимости продукции.

Напомним, "Укрзализныця" совместно с австрийской железнодорожной компанией Rail Cargo Austria и немецким вагонным оператором VTG успешно провели тестовый интермодальный рейс по перевозке полуприцепов по маршруту Киев — Будапешт, который был загружен по контрейлерной технологии.

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